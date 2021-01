Ingrosso incontra il sindaco e Baldari: “sono molto amica di Isidoro ma resto all'opposizione"

Riunione top secret ieri mattina nella stanza del sindaco Gregorio Pecoraro tra l’assessore alle attività produttive Mauro Isidoro Baldari, la consigliera comunale indipendente, Loredana Ingrosso e il primo cittadino.

La presenza della sociologa in compagnia di Baldari ha fatto subito pensare ad un avvicinamento dell’ex progressista al gruppo dell’assessore e quindi un suo ingresso in maggioranza. Ipotesi che non meraviglierebbe nessuno e che in tanti si aspettano viste anche le ragioni che hanno spinto la consigliera ad abbandonare il gruppo di cui è leader Domenico Sammarco. Alla consigliera non erano piaciuti gli attacchi, ritenuti troppo violenti, che il suo gruppo aveva indirizzato ad alcune scelte dell’amministrazione Pecoraro. Per questo la sua indole più pacata e accomodante la collocherebbe in un più comodo posto trai banchi della maggioranza.

Lei, però, smentisce un suo ingresso nel gruppo di Baldari ma ammette l’incontro al quale offre questa lettura: «Sono amica di Baldari e gli ho chiesto solo di farmi ricevere dal sindaco». Su cosa si siano detti in quella occasione, è sempre Ingrosso a dare questa spiegazione: «Io resto all’opposizione e ieri con il sindaco abbiamo discusso del fatto che nel prossimo consiglio comunale sarà letta la mia richiesta di lasciare il gruppo dei Progressisti».