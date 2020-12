La casta difende il suo consigliere con doppio incarico

Confermando le indiscrezioni rese pubbliche qualche giorno fa da La Voce di Manduria, i consiglieri di maggioranza del gruppo «Città Più», il movimento politico del sindaco Gregorio Pecoraro, fa quadrato attorno al suo consigliere Agostino Capogrosso, difendendo la sua scelta di partecipare al bando pubblico per un incarico professionale triennale con l’ente (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

«L’assenza di incompatibilità giuridico‐amministrativa e l’assenza di controllo della politica sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – giustificano i colleghi dell’ingegnere - pongono, infatti, le condizioni per scongiurare il configurarsi dell’ipotesi “controllore‐controllato”». Legittimo il doppio ruolo del consigliere per la maggioranza Pecoraro che definisce strumentale la polemica innescata dalla pubblicazione della notizia. «Le insinuazioni risultano tristemente vuote, ancor di più quando riguardano uno stimato professionista del nostro territorio di indubbia serietà ed onorabilità», si legge nella nota stampa di Città Più.

L'ingegnere Capogrosso si è aggiudicato un bando pubblico, presentando domanda quando era già consigliere eletto, con un'offerta pari al 47% di ribasso sulla base d’asta di 24.200 euro per tre anni.

«Incondizionata e piena fiducia nei confronti del collega consigliere, confidando che possano al più presto cessare inutili quanto dannosi commenti alla persona che nulla hanno a che fare con l’aspetto politico», ribadiscono i suoi colleghi di maggioranza.

Il doppio ruolo di controllore e controllato pare trovi consenso anche tra i consiglieri di opposizione. Fatta eccezione per il leader di Manduria Noscia, Mimmo Breccia e per i due consiglieri progressisti, Domenico Sammarco e Gregorio Gentile, nessuna posizione è stata presa dal centrodestra rappresentato dal gruppo di Lorenzo Bullo e dai consiglieri Dario Duggento e Francesco Ferretti. Silenzio anche dai partiti del centrosinistra privi di rappresentanza in Consiglio, Partito democratico per primo, scomparso dalla scena politica cittadina.

Non la pensano così molti manduriani che dietro tale scelta vedono la solita difesa della casta. Offrono un parere tecnico contrario al doppio incarico, due esperti commentatori della politica manduriana: Gregorio Pignataro e Enzo Caprino.

Il primo riporta un parere del Ministero dell’Interno che si è espresso su un caso analogo, bocciandolo. «Il libero professionista che assume incarichi nel comune di cui è stato eletto amministratore non si trova in situazione di incompatibilità se tali incarichi hanno carattere di saltuarietà (Ministero dell’interno, parere 28 dicembre 1998). Poiché un incarico triennale non ha carattere di saltuarietà ne discende che chi lo assume è incompatibile», fa notare Pignataro.

Per Caprino la questione non è solo politica. «Davanti a questa palese violazione di legge – scrive l’ex sindaco democristiano - non resta che rivolgersi a chi di competenza. L'opposizione – aggiunge - ha il dovere di segnalare la situazione al prefetto e non solo. Se è stato firmato il contratto – ribadisce Caprino -, quel consigliere è assolutamente già incompatibile con la carica che ricopre. Quello che scrivono i consiglieri o il movimento cui appartiene il consigliere non ha valore». Infine Caprino si chiede: che dicono il segretario comunale ed il dirigente? «L'incompatibilità – fa notare il politico - è sancita dalla legge: L'articolo 63 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267».