“Troppi incarichi ai soliti”, Breccia interroga il sindaco

«A poche settimana dall’insediamento, la giunta del sindaco Pecoraro ci sta mostrando il nuovo corso: quello degli incarichi ai soliti fortunati». A tornare sull’argomento con una interrogazione al sindaco è il consigliere comunale Mimmo Breccia che prende spunto da un nuovo incarico esterno affidato dalla giunta in queste ore. «E’ di oggi la notizia – scrive Breccia - che Andrea Occhilupo, già direttore delle Riserve naturali nella precedente sindacatura di Pecoraro ed attualmente vice presidente del Gal e direttore di esecuzione del contratto tra Comune e Igeco (Dec), ha ricevuto un altro incarico di consulenza esterna: 1700 euro per fare l’inventario dei mezzi in uso alla Igeco».

«Denaro sprecato», secondo Breccia che si chiede se «non fosse già nelle prerogative del Dec la conoscenza dei mezzi con cui la Igeco avrebbe adempiuto al contratto in essere con il comune, compito questo – aggiunge il consigliere – già retribuito profumatamente a Occhilupo».

Intenzionato a portare la discussione in Consiglio comunale, il leader del movimento «Manduria Noscia», ha preparato una interrogazione proprio sul tema degli incarichi esterni, pratica a cui la giunta pare non voglia rinunciare.

Nella sua interrogazione Breccia mette in discussione la recente delibera di giunta che stanzia 12.200 euro per incarichi esterni a professionisti che dovrebbero supportare la commissione speciale per le problematiche ambientali già istituita dalla precedente amministrazione commissariale ma composta da personale interno, quindi a costo zero per l’ente.

Ricordando le difficoltà economiche in cui versa la città di Manduria, Breccia chiede di sfruttare le professionalità interne all’organico comunale e chiede l’operatività delle commissioni consiliari che non sono stati ancora istituite. «Sono sicuro – conclude il consigliere – che con il funzionamento delle commissioni molti problemi si potrebbero risolvere e forse anche qualche incarico esterno pagato profumatamente».