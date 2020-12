"Ripartire dopo il Covid", dibattito social con Azione Messapica

Questa sera alle ore 19 in diretta sulla pagina Facebook di Azione Messapica ci sarà un dibattito sul tema: "2021 The Show Must Go On (Lo spettacolo deve continuare) - Partecipazione e collaborazioni per ripartire al meglio nel post Covid."



Il Presidente di Azione Messapica, Andrea Casto, presenterà una serie di ospiti per dibattere su come ripartire al meglio nel post Covid improvvisando sulla base degli input che verranno dagli ospiti e dalle domande che gli ascoltatori potranno fare in diretta.