Confermata alle Riserve manduriane la convenzione per il centro faunistico

La giunta regionale della Puglia ha confermato, all’unanimità, prolungandola per altri due anni, la convenzione tra la Regione Puglia e le Riserve naturali regionali del litorale manduriano per la gestione del centro di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma. «La scelta amministrativa – dichiara il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro - riconosce e premia il lavoro già svolto nel biennio 2019-2020 ed intende dare continuità, potenziando e valorizzando il fondamentale supporto territoriale all’osservatorio faunistico regionale, nonché dotare la provincia di Taranto di un hub per la raccolta di dati finalizzati alla tutela delle specie animali autoctone ed al miglioramento degli habitat».

Nella stessa nota il primo cittadino della città Messapica rivolge «un particolare ringraziamento all’assessore regionale Donato Pentassuglia per il personale impegno e costante sostegno all’Ente, che ha portato, anche grazie al prezioso lavoro degli uffici regionali, ad ottenere un cofinanziamento della Regione Puglia pari a 15.000 euro per l’implementazione del servizio, e per realizzare apposite voliere e strutture per il primo soccorso e la riabilitazione presso la Casa del Parco – Masseria Marina».

Pecoraro, infine, esprime «gratitudine agli esperti che collaborano con il centro fauna territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma delle Riserve naturali, tra cui Alessandro Mariggiò, direttore e coordinatore delle azioni di progetto e i dottori Patrizio Fontana e Marco D’Errico per il supporto scientifico fornito la cui collaborazione si è rivelata fondamentale in passato e lo sarà anche in futuro».