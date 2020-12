Gara fotografica "Natale con chi...puoi"

La Voce di Manduria in collaborazione con il Caseificio Stella, organizzano un concorso fotografico intitolato “Natale con chi…puoi”. Tra il 24 e il 25 dicembre invia la foto del tuo Natale e quella con più like vincerà il cesto natalizio.

Come partecipare

• Metti “mi piace” alla pagina Facebook e Instagram del nostro giornale;

• Inviaci una foto del tuo “Natale con chi…puoi” da solo o sola, in compagnia dei parenti o in videochiamata con chi è lontano, dei tuoi animali o della tivù, di un libro, di un bicchiere di vino, di un liquore, di un gioco, di una fetta di pandoro o panettone, mentre stai scartando i regali o sei seduto al tavolo. Insomma, scatena la tua fantasia!

Puoi inviarci la foto (solo una) privatamente sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria o su whatsapp al numero 3280287894. Insieme alla foto indicare l’autore dello scatto e un numero di telefono. È possibile inviare le foto entro le ore 23:00 di venerdì 25 dicembre.

Come votare

Da sabato 26 dicembre fino a mercoledì 30 sarà possibile votare la foto più bella sull’evento Facebook che pubblicheremo sulla pagina Facebook del giornale. La foto che riceverà più like, si aggiudicherà il premio: una cesta alimentare offerta dal Caseificio Stella di Manduria. Giovedì 31 dicembre decreteremo pubblicamente il nome del vincitore di questo “Natale con chi…puoi”.

Intanto auguriamo ai nostri lettori un felice e sereno Natale in casa.

Importante: devono essere fotografate le persone, non solamente pietanze natalizie e addobbi di Natale. Il concorso fotografico è aperto ai residenti di Manduria e per chi vive fuori ed ha familiari nella città messapica.