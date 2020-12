​Emergenza ambientale, la giunta si prepara per nuovi incarichi esterni: 12.200 euro disponibili

La giunta comunale ha accantonato la somma di 12.200 euro per la retribuzione dei consulenti sterni, da individuare con successivo atto, che siano di supporto al gruppo di lavoro sulle problematiche ambientali che la commissione straordinaria aveva istituito utilizzando solo personale interno, quindi a costo zero per l’Ente.



L’esecutivo del sindaco Pecoraro ha motivato la scelta con la volontà di «dare ulteriore impulso alle azioni ritenendo di ausiliare il gruppo di lavoro con delle professionalità esterne, da individuare secondo le modalità vigenti, aventi competenze tecnico-specialistiche che siano di supporto ed ausilio alle diverse tematiche ambientali affrontate dal predetto gruppo».

Lo speciale gruppo che si occuperà di ogni aspetto di natura ambientale che potrà nuocere al territorio (discariche, rifiuti, cattivi odori, depuratore ed altre problematiche della stessa materia), è attualmente composto dai responsabili di area Affari istituzionali, affari finanziari, lavori pubblici, sviluppo del territorio, servizi legali, servizi legali e servizi di vigilanza.