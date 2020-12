​C’è anche un po’ di Manduria tra gli scienziati più citati al mondo

Il professore Francesco Tornabene, bolognese di nascita ma manduriano d’adozione (trasferito quattro anni fa nel luogo di nascita della moglie, ndr) è stato insignito per il terzo anno consecutivo dell’importante riconoscimento della “Clarivate Analytics”, importante organizzazione specializzata nell’analisi di dati relativi alla ricerca scientifica. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Plos Biology, il professore è presente nella classifica dei 100mila studiosi più citati al mondo (di questi, sono presenti sono 33 pugliesi, lui è l’unico manduriano).

L’analisi è basata sul numero di citazioni effettuate nel corso delle relazioni scientifiche realizzate in tutto il mondo. Inoltre il professore (che insieme alla moglie insegna Scienza delle Costruzioni all’Università del Salento, ndr) è stato scelto nel 2018 dalla città di Bologna come ambasciatore della città nel mondo, per il suo notevole impegno scientifico e per i molteplici convegni internazionali da lui organizzati su materiali e tecniche di costruzione innovativi.



Un chiaro esempio di “cervelli in fuga” al contrario quello dell’accademico “manduriano”, che ha preferito abbandonare la sua città natale per stabilirsi a Manduria, non tralasciando la sua passione per la ricerca scientifica e l’impegno verso gli studenti dell’università salentina.

Antonio Dinoi