​Il comune pronto a rinnovare 15mila metri quadrati di demanio ai privati

Il Comune di Manduria ha avviato il procedimento per la verifica dei requisiti per la proroga sino al 2033 delle concessioni demaniali degli stabilimenti balneari ai titolari di concessioni in scadenza. Il responsabile dell’Area ha pubblicato gli avvisi per l’attività istruttorie dell’Ufficio Demanio Marittimo che dopo dovrà accertare l’esistenza delle condizioni per beneficiare dell’estensione delle concessioni che dovranno poi essere ratificate con delibera di giunta. Le concessioni demaniali da rinnovare coprono in tutto una superficie di circa 15mila metri quadrati.



Hanno presentato richiesta di proroga le seguenti società:

Società Sirio di Latiano per uno stabilimento balneare, ubicato in località Torre Borraco della superficie di 1824 mq;

Signor M. K. per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi ubicata in località San Pietro in Bevagna della superficie di mq 524;

Società Lo Scivolo di Manduria per un’area destinata a scalo di alaggio ubicata in località Borraco, della superficie di mq 2267;

Lega Navale Italiana Sezione di Torre Colimena per la propria sede ubicata in località Torre Colimena, della superficie di mq 1288;

La sig.ra G. V. per il mantenimento di un manufatto adibito a esercizio commerciale ed area annessa, ubicato in località Torre Borraco, della superficie di mq 767;

Il signor C.G. per area pertinenziale della struttura turistica ricettiva esistente ubicata in località San Pietro in Bevagna della superficie di mq 230;

Ca.De.Me per uno stabilimento balneare pertinenziale della struttura turistica ricettiva esistente, ubicato in località Torre Borraco, della superficie di mq 1969;

Bonadea srl di Carmiano per uno stabilimento balneare ubicato in località Sa Pietro in Bevagna della superficie di mq 3470;

Bevagna srl di Conversano per la sistemazione della piazzola di cemento coperta da freschiera per posa tavolini e parcheggio, asservita alla struttura turistica ricettiva privata in località San Pietro in Bevagna, della superficie di mq 722;

Bevagna srl di Conversano per uno stabilimento in località San Pietro in Bevagna della superficie di mq 2546.

Il Comune invita tutti coloro che ne abbiano interesse a presentare le osservazioni ritenute opportune per la tutela dei propri diritti entro il termine di pubblicazione degli avvisi.