​Torna la sede fissa della Pessima ma solo per chiudere un vecchio conto con il proprietario

Taranto Tutte anti Covid contraffatte, la Regione invita le Asl a ritirare il lotto

La Regione Puglia ha invitato tutte le Asl a valutare la possibilità di sospendere la distribuzione delle tute in uso al personale del 118 che secondo una denuncia del sindacato medici Anaao-Assomed sono per uso agricolo e non coprirebbero dal rischio di contagio dal coronavirus.