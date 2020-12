​Rifacimento strade dissestate, la giunta individua quattro vie da risistemare

L’amministrazione comunale manduriana ha deliberato i lavori per la sistemazione di alcune strade cittadine particolarmente dissestate. Con delibera del 9 dicembre la giunta ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Pizzolante, via Toselli, via Canonico Filotico e via Lizio Idomeneo.



L’investimento previsto è di 86.852 euro. La procedura di scelta della ditta a cui affidare i lavori sarà quella dell’affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori del settore.

La delibera in questione è stata già adottata dal responsabile del settore ingegnere Claudio Ferretti.