Confcommercio Manduria lancia l’astag “#iocomproamanduria” per lo shopping in tempo di Covid

Nell’annunciare l’apertura nelle domeniche del 13, 20 e 27 dicembre e del 3 e 6 gennaio prossimo, gli esercizi commerciali che aderiscono a Confcommercio di Manduria hanno firmato un documento in cui si invita la cittadinanza a comprare a Manduria. Il loro appello è un inno alla condivisione dei problemi che attanagliano la società in questo drammatico periodo pandemico.

Questo 2020 – si legge - è stato davvero un anno complicato e sicuramente questo Natale non sarà uguale a tutti gli altri. La paura del contagio, l'attenzione verso i nostri cari, le difficoltà economiche, la distanza da chi amiamo. Ma possiamo comunque fare qualcosa», prosegue Confcommercio che elenca una serie di attività che farebbero bene all’economia locale.

«Possiamo prendere un caffè in un bar, ordinare la cena o pranzare al ristorante. Possiamo acquistare un maglione nuovo, i regali per la nostra famiglia o un addobbo per la nostra casa.

E possiamo farlo nella nostra città». Per gli esercenti «non si tratta di mero campanilismo, ma

si tratta di crescere come comunità».

Rivendicando un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città di Manduria, i commercianti concludono così l’appello: «Siamo quelli che nonostante tutto, i Dpcm, la curva epidemiologica, i colori delle regioni, alziamo ogni mattina la saracinesca e ci proviamo. Questo Natale non potremo fare tante cose. E' vero. Ma potremo crescere. Come comunità. Come Manduria».