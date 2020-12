Buoni spesa, domande online respinte perchè l'apposito sistema comunale non è aggiornato

È partita oggi, all’improvviso e senza una preventiva informazione (la comunicazione ufficiale da parte del Comune è stata data questa mattina), la presentazione delle domande per ricevere i buoni spesa riservati alle famiglie bisognose colpite dall’emergenza pandemica.

Ma i problemi si sono presentati subito: il form telematico del sito del comune non è stato aggiornato per cui sta rimandando indietro tutte le richieste di chi ha già usufruito dei buoni nel periodo della prima ondata (marzo-maggio). Succede che alla fine della compilazione della domanda online, il sistema riconosce il codice fiscale di chi ha beneficiato dei buoni nel periodo marzo-maggio e lo blocca con questa motivazione: «Attenzione: per il codice fiscale inserito come beneficiario, risulta essere già presente una domanda per il mese corrente» (riferendosi al precedente bando).

A quanto pare le numerose segnalazioni arrivate agli uffici comunali preposti avrebbero fatto prendere provvedimenti che al momento non sono stati ancora adottati.

Ad ogni modo le richieste dei buoni spesa si possono presentare telematicamente (sistema permettendo), entro il 17 di questo mese.

Il beneficio è indirizzato ai nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento.

Il Buono Spesa avrà lo scopo di integrare il reddito familiare e di poter acquistare:

➡ generi alimentari di prima necessità;

➡ prodotti per gli animali domestici;

➡ prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico;

➡ farmaci;

➡ dispositivi elettromedicali come apparecchi per la pressione, aerosol e termometri, etc.

Il Buono Spesa potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali con il limite massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle transazioni effettuate.