"Rete Natura 2000", il comune partecipa al bando con le Riserve di Colimena

Nei giorni scorsi è stata formalizzata la partecipazione delle Riserve Naturali R. O. del Litorale Tarantino, con ente gestore il Comune di Manduria, all'avviso pubblicato dalla Regione Puglia per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia.

L'intervento proposto dall'Ente consiste nel monitoraggio dello stato della biodiversità marina, costiera e terrestre nella ZSC IT9130001 “Torre Colimena”, per un importo complessivo delle diverse azioni pari a 200.000 euro.

L'iniziativa è stata presentata dalla Regione Puglia martedì 13 ottobre e venerdì 13 novembre scorsi, con la partecipazione dei referenti dell'amministrazione comunale e delle Riserve Naturali, coordinati dal dott. Gregorio Pecoraro, Sindaco di Manduria e Autorità di Gestione dell’area protetta, che ha fortemente promosso la candidatura dell’Ente.

Di fondamentale importanza per la candidatura del progetto è stata la collaborazione tra lo staff scientifico dell’area protetta e l’Ufficio Tecnico del Comune di Manduria, coordinati dall’ing. Claudio Ferretti, Responsabile del Servizio Area 3 - Settore LL. PP., dal dott. Alessandro Mariggiò, Direttore delle Riserve Naturali, e dal dott. Patrizio Fontana, esperto del Centro fauna selvatica di Manduria, al fine della elaborazione e predisposizione dei documenti tecnici necessari.

Obiettivo generale del progetto

In considerazione dell’ampiezza della ZSC marina e del pregio ambientale degli habitat presenti nello specchio acqueo interessato dalla presenza della ZSC Torre Colimena, obiettivo del presente progetto è quello di avviare un’attività di monitoraggio degli habitat e delle specie presenti, allo scopo di acquisire informazioni in merito alla presenza, distribuzione e stato di salute. Con il presente intervento sarà, pertanto, attuato un piano di monitoraggio sugli habitat prioritari ricadenti nello specchio acqueo antistante le Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale e facenti parte della ZSC IT9130001, identificati con codice 1120 (Praterie a Posidonia oceanica) e 1170 (Scogliere a coralligeno). Saranno studiati ulteriori habitat prioritari, tra cui quelli dunali, le lagune costiere e i percorsi sub steppici di graminacee e piante annue di Thero-Brachypodietea.

Sarà effettuato, inoltre, un capillare monitoraggio delle specie presenti, con priorità al fratino e al cavaliere d’Italia, oltre che i lepidotteri diurni, i chirotteri, i rettili e gli anfibi, con delle azioni specifiche/pilota sul monitoraggio dei siti di nidificazione di Caretta caretta.

Il progetto rappresenta, inoltre, un’occasione importante per valutare lo stato di salute degli habitat marini ricadenti nella ZSC Torre Colimena, frequentata per attività di pesca sia professionale sia sportiva. Il progetto consentirà di valutare l’incidenza delle attività antropiche, e sviluppare, con un approccio partecipativo, e coerente con i protocolli di monitoraggio della strategia marina e terrestre, approcci e strumenti per supportare le misure di conservazione e le politiche gestionali in grado di garantire uno sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Obiettivi futuri di governance

Il set di informazioni acquisite con l'implementazione del presente progetto costituisce il primo tassello, imprescindibile, che permetterà di avviare azioni concrete di governance per un uso sostenibile della risorsa ambientale e per la conservazione degli habitat tutelati, quali:

eventuali proposte di rimodulazione del perimetro della ZSC Torre Colimena, in considerazione della reale distribuzione degli habitat marini;

confermare l’iter di affidamento della ZSC, parte terrestre e a mare, alle Riserve Naturali come definita nella L.R. 43/2017 Art. 8 "tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale" lettera d) è uno “ strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un'area Sito di interesse comunitario (Sic) a mare e/o dell’eventuale area contermine alla stessa, all'interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative)". (Nota stampa della direzione delle Riserve naturali manduriane)