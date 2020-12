"Posso prima io", l'iniziativa solidale del Comune per i disabili

“Posso prima io?” E’ la campagna di sensibilizzazione avviata dal Comune di Manduria al fine di consentire a disabili o ai familiari che prestano assistenza, a donne in gravidanza, a personale sanitario (Medici, infermieri, OSS) di avere precedenza nell’accesso alle attività commerciali, agli uffici postali, bancari, etc, così da ridurre il tempo per il rientro al proprio domicilio.

L’Assessore alle politiche sociali e pari opportunità, Fabiana Rossetti, in occasione della “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, indice una nuova campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza, in particolare per i cittadini affetti da gravissima disabilità, ai familiari e caregiver dei suddetti cittadini, alle donne in stato di gravidanza e ai neo genitori con bambini fino a 1 anno di età. L’iniziativa denominata necessaria soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19, prevede l’annullamento delle attese e la priorità assoluta di ingresso per le suddette categorie, valida per tutti gli esercizi commerciali, poste, banche e altri enti presenti sul territorio che avranno aderito a tale iniziativa.

L’Assessore invita pertanto tutti i cittadini facenti parti delle sopracitate categorie che desiderano ricevere tale possibilità di inviare una richiesta, a partire dal 7 dicembre, al seguente indirizzo email: possoprimaiomanduria@gmail.com allegando il modulo indicato e la relativa documentazione necessaria, disponibile sul sito del comune. Per quanto riguarda invece gli esercizi commerciali che desiderano aderire a tale iniziativa, sono invitati a scaricare il modulo presente sul sito del comune.