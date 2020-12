Pincher sbranato da un Pittbul, ha bisogno di un intervento urgente

Aiutiamo Valentina a raccogliere il denaro sufficiente per operare la sua cagnolina Chicca che circa venti giorni ha subito un’aggressione da parte di un Pitbull, azzannandola alla trachea e danneggiando gravemente la colonna vertebrale.

La nostra lettrice chiede un aiuto concreto da parte di Associazioni animaliste e persone di buon cuore che sarebbero disposte a sostenere, assieme a lei, il costo dell’intervento che risanerebbe le vertebre rotte della piccola e le permetterebbe di ricominciare a camminare.

Le prime cure sono state già compiute a spese della ragazza e di persone a lei care, alla smodata cifra di €1350,00. L’ultima tac ha chiarito la triste situazione in cui versa il cane: se non si interviene tempestivamente, potrebbe perdere l’uso delle zampe per sempre.

Chiunque voglia dare una mano a Valentina e Chicca, può effettuare qualsiasi versamento sull’IBAN: IT1803608105138224186724191