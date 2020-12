Aiutiamo Casimiro a raggiungere la sua nuova casa

L’associazione manduriana Azzurro Ionio ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il bovino Casimiro a raggiungere la fattoria “Capra Libera Tutti” a Nerola (nord di Roma), nota per accogliere tutti gli animali scampati al macello. Le spese di trasporto dell’animale ammontano a €1080,00 che, in parte, sono già stati raccolti. Mancano circa €240,00 per permettere al giovane toro di sistemarsi nella sua nuova casa, tra i pascoli di Nerola. Inoltre, se non si riuscisse a raggiungere la cifra desiderata entro i prossimi tre giorni, la partenza di Casimiro potrebbe essere posticipata all’anno venturo.

Il presidente, Francesco Di Lauro, spiega che l’associazione non ha mai potuto sostenere la retta di pensione dell’animale di € 250,00 mensili e che, grazie all’aiuto di Romina Power, è stata individuata la dimora adeguata per ospitare il bovino.

Chiunque volesse contribuire con un piccolo gesto di solidarietà, può chiamare l’avv. Di Lauro al numero: 3384359733.

Coloro che finora hanno voluto dare una mano sono:

Cosimo LONGO di Istrana (TV) con €100,00;

Macelleria MODEO di Maruggio con €5,00;

Selvaggi DANIELA di Milano con €30,00;

Mirko DILORENZO, Vito MANCINI, Paolo FASOLI, Sandra CARAGLIA, Emanuela BARBARELLO di Manduria e Avetrana con €60,00

L’invito a sostenere il progetto è rivolto anche a tutti i trasportatori di animali autorizzati che volessero proporre un prezzo più accessibile per raggiungere la città laziale.

Francesca Dinoi