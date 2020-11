Ospedale Giannuzzi: coda di ambulanze con pazienti Covid

La ricorrenza di Santa Cecilia non è stata serena per tutti. All’ospedale Giannuzzi di Manduria si è registrata la prima coda di ambulanze con pazienti Covid in attesa di ricovero. E se questa situazione era ormai normalità per moltissimi ospedali italiani, a Manduria no, non era ancora mai successo. Le attese dei pazienti nelle ambulanze sono durate fino a 13 ore e sono state tutte confermate dagli operatori.

L’unità Covid è certamente attiva da poco, ma almeno all’apparenza la macchina dei soccorsi manduriana non sembrava in affanno. I pazienti c’erano già dal primo giorno, ma nessun ambiente era ancora intasato. Anche le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi, che aveva rassicurato sulla questione anche di fronte ai sindaci, erano state utili ad evitare facili allarmismi: «A Taranto a differenza di tutte le altre provincie della Puglia non abbiamo mai visto la fila delle ambulanze con i pazienti Covid in attesa di tampone o ricovero» dichiarava nelle sedi istituzionali competenti il direttore. E non c’è dubbio che allora, ciò fosse ancora assolutamente vero. Ma questa emergenza ci ha fornito una percezione diversa del tempo: i contagi corrono velocissimi e tre giorni sembrano un’eternità. E se persino giovedì durante la riunione di Asl e sindaci sarebbe stato allarmistico parlare di affanno all’ospedale di Manduria – almeno per ciò che concerneva i posti letto e la celerità dei ricoveri – le immagini che sono giunte nella serata di ieri, non erano più allarmistiche, ma purtroppo già allarmanti. E anche tanto.

Stamani il sopralluogo

La notizia della coda di ambulanze al Giannuzzi aveva scosso non poco, tanto che sia il sindaco di Sava Dario Iaia che il consigliere regionale Renato Perrini avevano annunciato un sopralluogo al Giannuzzi. Visita - a cui si è aggiunto anche il consigliere comunale di Manduria Roberto Puglia - che poi questa mattina in effetti c’è stata: la direzione sanitaria dell’ospedale però ha negato a tutti l’ingresso all’interno della struttura, com’era in effetti già successo in passato. Un po' meno prevedibile era invece che venisse impedito l’accesso al consigliere regionale Perrini, giunto a Manduria nel pieno esercizio delle sue funzioni. «La direzione sanitaria ci ha impedito di entrare, poi è stato contattato il direttore generale che si è scusato per questo» dichiara il sindaco Iaia, che aggiunge «Il fatto che venga impedito ad un consigliere regionale, che ha poteri ispettivi, di fare un sopralluogo nell’ospedale di Manduria non è un segnale di grande trasparenza e collaborazione» ha concluso il sindaco di Sava.

Intanto, la curva dei contagi cresce e l’occupazione delle terapie intensive pugliesi ha superato la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute.

Gianpiero D’amicis