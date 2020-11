Domenica sopralluogo al Giannuzzi dei sindaci e della Asl ma Pecoraro lo tiene per sé

Questa mattina il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha partecipato ad una importantissima riunione in videoconferenza sulla delicata emergenza Covid. All’incontro al quale hanno preso parte tutti i sindaci della provincia ionica, hanno preso parte l’assessore regionale alla Salute, Gianluigi Lopalco, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore generale della Asl Stefano Rossi.

Su cosa abbia detto Pecoraro in quest vitale riunione in cui ogni sindaco ha presentato le proprie osservazioni, rimane un mistero. Pare, anzi che non abbia aperto bocca limitandosi, sostenuto dagli altri sindaci del territorio, a chiedere un sopralluogo nell’ospedale Giannuzzi che si presenta come un cantiere aperto nonostante siano stati già ricoverati 32 pazienti Covid.

Il morbido Pecoraro alla fine ha accettato la proposta di Rossi che ha fissato una visita per domenica prossima. Nella speranza che per quella data i cantieri avranno terminato la loro funzione di messa a norma degli ambienti e tutto sarà a posto.

Inutile chiedere spiegazioni al sindaco che continua a trincerarsi dietro un ingiustificato e irritante silenzio che non fa bene alla comunità che mai come ora vuole e deve essere informata.