Chiusura della scuola "Michele Greco" nei giorni 12 e 13 novembre

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha deciso la chiusura dell'Istituto Comprensivo Statale "Michele Greco" nei giorni 12 e 13 novembre per garantire la sanificazione dei quattro plessi.

Le attività educativo-didattiche si terranno in via telematica seguendo l'orario già comunicato per la DDI (didattica digitale integrata); mentre le attività funzionali pomeridiane si svolgeranno come da calendario.

Gli Uffici Amministrativi potranno essere contattati via email su: taic848000d@istruzione.it