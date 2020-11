Classi senza insegnanti, i bambini ospiti di altre aule alla "Poverella"

Disagi e proteste stamattina presso la scuola “Poverella” di Manduria, dove un folto gruppo di genitori di bambini dell’infanzia ha protestato vivamente per i disagi provocati dall’assenza di alcune maestre che non ha consentito il normale svolgimento delle attività scolastiche dei bambini del primo piano dell’istituto.

Non del tutto chiari i motivi delle assenze che hanno coinvolto più di un insegnante contemporaneamente obbligando così la direzione della scuola a suddividere i bambini appartenenti alle classi rimaste scoperte al fine di ricollocarli in altre classi dove era invece presente il personale docente. Rimane l'incredubiltà dei genitori per la vicenda e l'apprensione per l'incertezza sullo svolgimento delle normali attività scolastiche per i prossimi giorni.

Gabrio Distratis