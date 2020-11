​La corona di alloro ai caduti affidata agli ex bersaglieri che chiedono e ottengono il contributo

La giunta Pecoraro ha concesso il patrocinio all’Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Manduria, per la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate che si terrà domenica prossima. L’associazione degli ex bersaglieri, di cui lo steso sindaco risulta essere vicepresidente provinciale, carica che a quanto pare avrebbe lasciato all’indomani della sua elezione, si farà carico, in collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione combattenti e reduci e dell’Associazione nazionale sottufficiali, della manifestazione che si svolgerà evitando assembramenti.

Il programma prevede la santa messa nella chiesa madre di Manduria, celebrata dal monsignore Franco Dinoi e la successiva benedizione della corona d’alloro posta al monumento dei caduti di Piazza Vittorio Emanuele.



Per la buona riuscita della cerimonia, lo scorso 20 ottobre l’Associazione bersaglieri, oltre al patrocinio dell’ente, aveva chiesto ed ottenuto un contributo economico di trecento euro già stanziati sullo specifico capitolo del bilancio 2020.