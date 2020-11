​Reddito di cittadinanza solo se lavori nel sociale: la vittoria dell’assessora grillina

I percettori del reddito di cittadinanza manduriani dovranno rendere servizi alla pubblica amministrazione. E’ la prima misura adottata dall’assessora grillina, ai Servizi sociali del Comune di Manduria, Fabiana Rossetti che mette così in pratica uno dei principi su cui si batte il movimento a livello nazionale.



A partire da lunedì 9 novembre saranno attivi i Progetti Utili alla Collettività (PUC), un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e per la collettività. Per ora la misura sarà rivolta a 40 percettori di reddito che saranno scelti a seguito di colloquio. I progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio sociale del Comune.

I beneficiari selezionati saranno tenuti a svolgere l’attività assegnata nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 ore complessive con il consenso di entrambe le parti. Le attività da svolgere saranno così strutturati: raccolta di piccoli rifiuti, cura dei quartieri, piccole manutenzioni; attività di manutenzione, pulizie e igiene degli spazi, sorveglianza davanti ai plessi scolastici, controllo e gestione entrate ed uscite, vigilanza e rispetto delle misure anti Covid-19;

attività di supporto degli sportelli informativi situati presso gli uffici pubblici, fornendo informazioni all’utenza e favorendo una più efficace conoscenza dei servizi offerti alla cittadinanza e invitando la stessa al rispetto delle misure anti Covid-19.

I beneficiari coinvolti nei progetti saranno muniti dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e di materiale di protezione personale per il contenimento del virus Covid-19 e saranno coperti da un’assicurazione della quale si farà carico il Comune.