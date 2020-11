​Il Dpcm blocca anche le sedute pubbliche: Consiglio comunale a distanza

Il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione Pecoraro, previsto per lunedì prossimo alle ore 9 nella sala consiliare del vecchio municipio in Piazza Garibaldi, potrebbe svolgersi a porte chiuse se non addirittura in videoconferenza. Su questo dovranno decidere le autorità politiche locali sulla base dell’ultimo Decreto del presidente del consiglio sulle nuove misure di contenimento del contagio pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale.



Per quanto riguarda le occasioni di pubblico e le riunioni in genere, il Dpcm dispone la «sospensione di convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza». Tutte le cerimonie pubbliche, detta inoltre il decreto, «si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico». Ancora più specifica la parte che regola le attività degli enti pubblici. «Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni – si legge al paragrafo “O” dell’articolo 1 -, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato – inoltre – svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza». Con quest’ultima disposizione quindi anche le riunioni di giunta e di Consiglio comunale dovrebbero svolgersi in video conferenza.

Dal comune di Manduria al momento non è pervenuta nessuna comunicazione in merito. La seduta consiliare, comunque, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali de La Voce di Manduria proprio per la sua importanza politica e storica: sarà interessante sentire il giuramento del sindaco, le sue dichiarazioni in merito alla posizione del consigliere di maggioranza eletto nella liste del M5S che secondo le indagini dell’inchiesta sulla “Cupola” mafiosa avrebbe pagato il pizzo ad uno dei presunti capi della stessa “Cupola” (le intercettazioni avrebbero fatto emergere altri particolari “imbarazzanti” nei rapporti tra l’imprenditore e il suo presunto aguzzino) e infine l’elezione del presidente del Consiglio designato (Gregorio Dinoi) e del vice presidente ancora da indicare.