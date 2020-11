​Giannuzzi Covid Hospital, i sindaci dicono sì condizionato

Mentre ieri pomeriggio i sindaci del territorio discutevano sull’ipotesi che l’ospedale Giannuzzi si trasformasse per malati di Covid, la stessa mattina la direzione della Asl aveva già deciso tutto. Nel mentre i primi cittadini presenti all’incontro voluto dal Gregorio Pecoraro esprimevano le proprie perplessità su tale scelta lamentando per questo il loro mancato coinvolgimento, l’assessore del comune di Manduria, Piero Raimondo, interrompeva il dibattito per leggere un documento della direzione medica dell’ospedale Marianna Giannuzzi indirizzata ai primari dei reparti di pronto soccorso, medicina, cardiologia e rianimazione e per conoscenza alla direzione sanitaria generale della Asl. La comunicazione riportava all’oggetto proprio la sospensione dei ricoveri nei tre reparti destinati ad accogliere solo pazienti Covid. «I pazienti attualmente ricoverati nei suddetti reparti – ha letto Raimondo -, dovranno essere progressivamente trasferiti in altre sedi o dimessi se le condizioni lo consentono, nel giro di pochi giorni».



Prendendo atto che tutto era stato già deciso, i sindaci hanno infine deciso di firmare un documento unitario da indirizzare ai vertici regionali, provinciali e locali della sanità accettando, di fatto, la riconversione Covid dei tre reparti ma a condizione di un contemporaneo potenziamento, strutturale e di personale dell’intero presidio ospedaliero e che non vengano toccate le specialità chirurgiche (ortopedia, chirurgia e sala operatoria). La carta che si giocheranno i sindaci è quella di ottenere la trasformazione del Giannuzzi da ospedale di Base come è attualmente, ad ospedale di primo livello come lo sono quelli di Castellaneta e Martina Franca.

Nel documento che sarà reso pubblico integralmente oggi, le autorità del territorio chiederanno anche il ripristino della postazione del 118 di Manduria attualmente smembrata per rimpiazzare quella di Martina Franca.

All’incontro di ieri hanno partecipato i sindaci di Avetrana (Antonio Minò), Maruggio (Alfredo Longo), Sava (Dario Iaia), Torricella (Michele Schifone), Fragagnano (Giuseppe Fischetti) e di Pulsano (Francesco Lupoli). Per il comune di Manduria, oltre al padrone di casa, Pecoraro, erano presenti il vicesindaco Andrea Mariggiò, gli assessori Piero Raimondo (Lavori pubblici) e Fabiana Rossetti (Servizi sociali). In sala anche il futuro presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi.