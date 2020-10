​Prima giunta, l’assessore Raimondo presenta un progetto per il recupero del rudere ex asilo Conche

Prima seduta di giunta ieri della terza sindacatura Pecoraro. In questa riunione d’insediamento si è cominciato ad affrontare concretamente alcuni dei tanti argomenti che interessano la comunità. Erano presenti il sindaco, tutti gli assessori e il segretario comunale. Oltre ai provvedimenti di ordinaria amministrazione, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre l’esenzione della Tosap per occupazione suolo pubblico per gli esercizi di ristorazione e similari e le nomine di posizione dei responsabili dei vari settori.



Inoltre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Piero Raimondo, è stato approvato il progetto da candidare al bando della Regione Puglia, “Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale”, che permetterà il recupero dell’immobile abbandonato in via per Avetrana (ex asilo Conche) da destinarsi a finalità sociali (centro polivalente per giovani e anziani). L’importo del progetto, già realizzato dall’architetta Tiziana Laterza, prevede una spesa di circa 750 mila euro, in parte cofinanziati dal Comune.