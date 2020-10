​Gli architetti offrono la propria disponibilità per il Pug e frenano quella del maestro Arnò

L’ordine degli architetti della provincia di Taranto ha scritto una lettera al sindaco Gregorio Pecoraro per rendere disponile i propri tecnici ad un incontro per discutere ed eventualmente proporre idee sul nuovo piano regolatore in fase di approvazione da parte dell’organo consiliare.



La lettera degli architetti ricorda inoltre la loro battaglia «contro la progettazione gratuita o pagata a prezzi irrisori e contro la concorrenza sleale». Anche se non viene citato, l’appunto nasce dalla recente disponibilità dell’artista manduriano Ferdinando Arnò che si è detto disponibile a farsi carico delle spese per la progettazione di un piano del verde pubblico per la piazza Giovanni XXIII.

«Il migliore strumento per garantire una progettazione di qualità – scrivono gli architetti ionici - potrebbe senza dubbio essere quello da noi studiato e promosso che permette la massima partecipazione e di conseguenza la massima possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione Comunale: questo strumento, già utilizzabile, è il Concorso di Progettazione a due gradi. Resta chiaro – prosegue la lettera - che non si può nemmeno minimamente pensare che i progetti e i progettisti lavorino gratuitamente o liquidati con 'gettoni' o 'premi'. Questa condotta sarebbe assolutamente squalificante per l'intera categoria. D'altra parte, eventuali iniziative che partano autonomamente da un singolo cittadino finanziatore o da un singolo progettista autoproposto o addirittura 'sponsorizzato' – conclude - sono fuori da ogni logica concorrenziale ed il mancato rispetto della normativa specifica (lavori pubblici) sarebbe in tal caso, da noi, fermamente combattuto con tutti gli strumenti legali ed in ogni sede competente».

La lettera è firmata dal segretario dell’Ordine, Domenico Palmisano e dal presidente degli architetti ionici, Massimo Prontera. Chiara la sponda alla polemica ricevuta dall’architetto manduriano, Andrea Casto autore di analoghe critiche espresse pubblicamente sui social.