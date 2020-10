​Norme anti Covid: distributori chiusi dalle ore 18

Il sindaco Gregorio Pecoraro ha firmato l’ordinanza che recepisce le misure anti Covid previste nell’ultimo decreto del presidente del consiglio. Tre gli obblighi che spettano ai sindaci, Pecoraro ha modificato gli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale.

Rimarranno chiusi dalle ore 18 fino alle ore 05 del giorno seguente, fatta eccezione per i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie.