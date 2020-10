​“Voglio diventare sacerdote ma la mia famiglia è povera”: l'appello di un chierichetto

«Aiutatemi a diventare sacerdote, i miei genitori sono disoccupati e non possono sopportare le spese del seminario». Salvatore Dinoi ha 19 anni, vive a Manduria dove è nato e dove da quando aveva 5 anni fa il chierichetto nella chiesa del suo quartiere, Santa Gemma Galgani. L’anno scorso si è diplomato all’istituto alberghiero di Maruggio ma la sua passione è stata sempre un’altra: servire la chiesa e diventare sacerdote.

Per farlo, però, deve frequentare il seminario (il più vicino si trova a Molfetta) ma i suoi genitori che vorrebbero esaudire questo suo interesse sacerdotale non hanno la possibilità di pagare la retta mensile del seminario che si aggirerebbe intorno ai 350 euro al mese per sette anni quanto è il percorso per prendere la veste talare e servire Dio.



«Vorrei che qualcuno mi aiutasse ad esaudire questo mio desiderio, purtroppo per il seminario non esistono borse di studio o agevolazioni per il diritto allo studio come ci sono per qualsiasi altro percorso professionale», fa notare Salvatore che si rivolge a qualche benefattore, singolo o di gruppo, che possa avverare il suo sogno. «Questo fuoco mi brucia dentro da quando ero piccolissimo – dice – ogni sera vado in chiesa a servire messa ma ora che sto crescendo questo non mi basta più, nel mio futuro vedo solo Dio e la chiesa», conclude il giovane. Chiunque avesse delle idee o proposte per esaudire il suo desiderio, può chiamare al numero 3701367452.