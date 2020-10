Telecamere trappola e multe a strascico ingrassano le casse comunali

Le telecamere della polizia municipale che sorvegliano l’accesso nella zona a traffico limitato di Manduria, hanno fatto incetta di multe nei giorni 8, 9 e 10 ottobre. In quelle giornate, infatti, è stato istituito il divieto di transito lungo tutto il corso XX Settembre, dall’incrocio con la via per Oria sino alla villa comunale, in occasione della “Prima festa nazionale della Confederazione Aepi, Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese” che si è tenuta in una tenda allestita sulla centralissima Piazza Garibaldi.

L’eccezionale istituzione della Ztl nei giorni infrasettimanali, è stata decisa dal comando di polizia municipale con una ordinanza emessa dal comandante del Corpo, maggiore Enzo Dinoi e pubblicata sull’albo pretorio on line del comune. «Gli obblighi, i divieti e le limitazioni – si legge nell’ordinanza in questione firmata e pubblicata sul sito istituzionale del comune - saranno resi noti mediante apposita segnaletica stradale collocata a cura del competente Settore Manutenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale». Nessun comunicato stampa è stato invece trasmesso agli organi di informazione che avrebbero meglio diffuso tale importante novità che ha colto di sorpresa molti cittadini.

Nei primi nove mesi del 2020 (primo gennaio 30 settembre), le sanzioni emesse dai vigili urbani di Manduria per violazione del codice della strada (divieto di sosta, violazione della Ztl e limite di velocità), hanno totalizzato la somma di 240.000 euro. Gran parte delle entrate, pari a 200.000 euro, proviene dalle multe per sosta vietata. U bottino che si è arricchito nei mesi estivi quando sono state effettuate multe a strascico, quasi tutte senza notifica sul parabrezza ma con l’arrivo della sanzione direttamente a casa, alle numerosissime auto dei bagnanti parcheggiate lungo la litoranea.