"Rifiuti non conformi", la Igeco ora “avverte” i commercianti

Dopo gli utenti domestici, la mannaia delle sanzioni sulle cattive differenziazioni dei rifiuti dei manduriani, si abbatte sulle attività commerciali. Da ieri il personale della Igeco, impresa che si occupa della raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani di Manduria, sta avvertendo con un volantino i titolari di esercizi commerciali che non differenziano correttamente.

«Questo è l'invito che da oggi – si legge - i nostri operatori stanno lasciando alle Utenze non domestiche, quando riscontrano errori di conferimento». Gli addetti alla raccolta rileveranno le seguenti irregolarità: utilizzo di sacchi non conformi; presenza di frazioni estranee e presenza, nel secco non riciclabile, di frazioni riciclabili.

Dopo un periodo di «avvertimento! Scatteranno i provvedimenti. «Per fortuna – spiega la Igeco in una una nota - la maggior parte di queste utenze sono molto attente alla differenziazione dei rifiuti. Qualcuna più distratta – aggiunge - stiamo cercando di sensibilizzarla. Tuttavia, se non dovessimo riscontrare miglioramenti nella differenziata – avverte l’azienda - saremo costretti a non ritirare più il rifiuto ed a segnalarle alle autorità competenti. Questa, ovviamente – conlcude Igeco - non vuole essere un'attività repressiva, ma una strategia positiva che ci permetterà, tutti insieme, di raggiungere migliori risultati di raccolta differenziata».