​Pecoraro promuove a scatola chiusa l’operato delle Riserve

Il sindaco Gregorio Pecoraro, ancora senza giunta ed a consiglio Comunale non ancora insediato, ha approvato a scatola chiusa l’operato della commissione straordinaria nella gestione delle Riserve naturali e naturalmente del presidente dell’organismo Alessandro Mariggio.



In un documento a doppia firma (Mariggiò-Pecoraro) consegnato alla stampa, l’amministrazione Pecoraro senza neanche chiedere il parere ai suoi consiglieri di maggioranza, promuove a pieni voti l’attività delle Riserve svolta nell’ultima stagione estiva ringraziando, tra gli altri, i partners di sempre di Mariggiò: Legambiente Circolo di Manduria, Profilo Greco, Pro Loco Manduria, Segnavia Ecotrek «che hanno collaborato, in diversa misura e a diverso titolo – si legge - anche nello svolgimento dei numerosi progetti di promozione territoriale. In tal senso si ripone particolare interesse alla de “Tra le Torri del Primitivo” organizzata dal Consorzio di Tutela del Primitivo e Slow Food Puglia, significativa per aver permesso la scoperta della Salina Monaci e della Torre Colimena anche da parte dei wine lovers, oltre che dei numerosi turisti presenti». Senza dimenticare il supporto della ConfCommercio Manduria che «nel corso dei mesi di luglio e agosto, è stato sempre attivo il servizio di infopoint “naturalistico” alla Salina Monaci e Torre Colimena, che ha regolamentato il flusso dei tanti turisti, orientandoli nella loro permanenza su “etica” ed eventi legati alle Riserve».

Il comunicato di Pecoraro-Mariggiò si conclude così: «Vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo, pronti a respirare insieme i profumi e i sapori di questo meraviglioso scorcio di terra che deve essere rispettato da tutti». Tutto all’insegna della “discontinuità”.