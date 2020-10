​Domani “Rumore con amore», l’evento del maestro Arnò lungo il corso XX Settembre

“Rumore con amore”, l’evento organizzato dal maestro Ferdinando Arnò non sarà più itinerante per le vie di Manduria ma si svilupperà lungo tutto corso XX settembre, iniziando dalla prossimità dell’Arco di Sant’Angelo fino ad arrivare nei pressi della chiesa di San Leonardo: il tutto per rispettare al massimo le norme anti-covid permettendo a partecipanti e spettatori di godere in spensieratezza un evento che, parole di Arnò, intende “ utilizzare la musica come collante per unire Manduria e i manduriani”.



Piccolo cambio di programma che non sta scoraggiando i numerosi musicisti, cantanti e ballerini che hanno già dato le proprie adesioni e che da ieri, e per tutta la giornata di oggi, si stanno ritrovando presso il laboratorio culturale “La Controra” di Manduria per effettuare le prove dell’evento e dei brani in programma che sono “Ricomincio da qui” di Malika Ayane, “A te o cara” dell’opera I Puritani di Vincenzo Bellini in mash up con un estratto da “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morrifone, “Mia” del rapper portoricano Bad Bunny e “Downtown Strolling Downtown” dei Common Mama. Dirigerà il tutto il maestro Arnò con un pianoforte amplificato posizionato a bordo di un trattore. Per informazioni ed ulteriori adesioni: 328 930 3095

Gabrio Distratis