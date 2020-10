​Primo consiglio comunale nella vecchia sede di Piazza Garibaldi (in diretta su La Voce di Manduria)

Puglia Impennata di contagi, 248 nuovi positivi in Puglia, 17 nel tarantino con un decesso

Oggi giovedì 8 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4. 754 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 248 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce,