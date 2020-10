"Turismo lento", la mappa di comunità delle marine manduriane dall'idea di una studentessa barese

“Mi chiamo Marilù Campanelli, ho 26 anni e abito nella provincia di Bari. Ho frequentato l’università di Milano Bicocca e il mio corso di laurea magistrale si chiama “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” ed ha lo scopo di pianificare strategie turistiche per le città”. Comincia così un post pubblicato sulla pagina Facebook di Torre Colimena dove l’autrice chiede aiuto, sostegno e collaborazione per mappare il nostro territorio.

“La mia tesi riguarda lo sviluppo di una forma di turismo lento che comprenda l’area dei comuni di Manduria, Maruggio e Torricella, attraverso l’utilizzo delle tecnologie a servizio di questa forma di turismo. La tesi può sembrare contraddittoria – spiega ancora la studentessa -, poiché a una riscoperta della lentezza contrappone la velocità delle tecnologie, ma io credo fortemente nell’uso positivo della tecnologia e di come questa possa aggiungere valore all’esperienza turistica, anche in chiave sostenibile”.

La giovane esperta di turismo spiega così la sua idea. “Ho deciso di realizzare una specie di mappa di comunità, mappando io per prima alcuni dei patrimoni naturali e culturali nonché tradizioni dell’area interessata dai comuni. Lo scopo è quello di dare la possibilità alla gente del posto di partecipare alla creazione di una mappa che racconti le bellezze del territorio e, insieme a queste, le tradizioni, le tipicità locali e perfino i ricordi. Tutti, infatti, sia turisti che locali, possono partecipare all’ampliamento della mappa. Spero che la semplicità di questo progetto possa avvicinare turisti e locali verso una maggiore visione condivisa del territorio e possa aiutare il turista a vivere lo stesso attraverso gli occhi della gente del posto”.

Un’idea originale che potrebbe aiutare ancora meglio a far conoscere un territorio che lei stessa ama per prima, come spiega di seguito: “Sono della provincia barese ma frequento questi luoghi da quando sono nata, i miei primi bagni sono stati proprio nelle acque di questo mare. Provo un grande amore per questa zona della Puglia, per me ricca di potenzialità inespresse e fin troppo sottovalutata. Nel mio piccolo farò quel che potrò per cercare di valorizzarla per mostrarla così come appare ai miei occhi”, conclude la ragazza. Chi è interessato può mandare materiale o contattare la studentessa all’indirizzo mail: marilucampanelli@gmail.com

Ecco il Link della mappa:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mpfrAYMKf-s3Zu3FuiYYpWji1jZimdNM&ll=40.36231407208948%2C17.529005061113455&z=12

Chi è interessato può mandare materiale o contattare la studentessa all’indirizzo mail: marilucampanelli@gmail.com

Monica Rossi