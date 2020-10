​Entrate tributarie: mancano 6 milioni

A Manduria ci sarebbe un popolo di evasori che avrebbe accumulato un debito nei confronti dell’erario comunale superiore ai sei milioni di euro per il solo anno contributivo 2014. Una cifra enorme proveniente dalla sommatoria dei mancati versamenti di imposte e tributi minori a cui avrebbero concorso in tanti, famiglie, persone singole, professionisti e piccole e grandi imprese. La sconfortante verità viene fuori dalla relazione di fine incarico redatta dalla commissione straordinaria che ha amministrato la città Messapica negli ultimi tre anni dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa.



Nel rapporto firmato dall'ex prefetto in pensione, Vittorio Saladino e inviata anche agli organi di governo, si dà conto dello stato dell’arte dell’ufficio tributi che per la carenza di personale interno viene gestito da una ditta esterna vincitrice di appalto. Per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili e l’imposta municipale unica (Ici-Imu), gli accertamenti da emettere per l’anno 2014 sarebbero risultate, in via di approssimazione, circa 7.200 per circa 3.383.000 euro. Le verifiche successive hanno portato accertamenti per complessivi 2.811.258 per i quali sono tuttora in corso operazioni di sportello verifica e incasso.

Più o meno simile l’evasione scoperta per la tassa sulla spazzatura. Sempre per l’emissione delle cartelle relative all’imposta Tarsu-Tari del 2014, gli uffici hanno provveduto all’elaborazione di 4.264 accertamenti per un totale di 3.219.506 euro di mancato introito.

Per quanto riguarda la Tasi, la ricerca delle scoperture ha portato all’elaborazione ed emissione di 1062 accertamenti per complessivi 114.874 euro di mancato introito. Somme inferiori, ma comunque importanti, per i tributi cosiddetti minori come la tassa sulle pubbliche affissioni o l’occupazione del suolo pubblico. Nel 2014 il buco dipendente da questo capitolo di entrate è stato di 12.065 euro per il suolo e 42.210 per la tassa sulle affissioni..

La presunta abitudine dei manduriani a delinquere tributariamente, si presenta anche nel pagamento della quota delle lampade votive del cimitero. Quest’anno la lavorazione della lista a carico del l’anno 2020 ha permesso l’emissione di 3.600 avvisi di pagamento.

Per il 2015 le proiezioni vanno ancora peggio. Per quella annualità contributiva, gli addetti dell’ufficio tributi hanno avviato le attività utili alla predisposizione degli accertamenti che ammonterebbero, per la Tari, a circa 5 milioni di euro ed altri 5 milioni provenienti da un dato statistico che consta di una quota di mancati pagamenti di circa il 10% delle liste di carico ordinarie.

Un grande impegno che per il comune di Manduria grava su un solo dipende interno assegnato all’Ufficio tributi gestito grazie al supporto esterno dell’impresa privata che mette a disposizione sei unità e un attacchino. L’Ufficio Tributi e la ditta a supporto, sono attualmente impegnati nella formulazione dei nuovi regolamenti comunali (Tari, Imu, tributi minori), oltre alla programmazione di tutte le azioni necessarie all’analisi delle problematiche attinenti gli impianti per le pubbliche affissioni.

