​Esproprio non pagato, tre rate per 700mila euro

Il Comune di Manduria pagherà un maxi indennizzo per il mancato pagamento di un esproprio di alcuni terreni attualmente occupati dal nuovo municipio nel rione Santa Gemma Galgani, zona archeologica. (ERRATA CORRIGE: l'esproprio riguarda dei terreni nei pressi della stazione di servizio Agip sulla via per Sava. Le prime diffide dei proprietari risalgono al 1996-97).

La sentenza del Tribunale di Taranto, diventata esecutiva, ha obbligato l’ente pubblico a riconoscere ai legittimi proprietari dei suoli la somma complessiva di 695.000 euro tra indennità di occupazione e di esproprio, interessi legali dal 2015 (ma l’esproprio risale agli anni precedenti) e compenso professionale da riconoscere all’avvocato degli eredi.



Ieri la responsabile di Area, avvocatessa Maria Antonietta Andriani, ha firmato la determina con la definizione un piano di ammortamento concordato tra le parti che prevede la divisione della somma da pagare in tre grosse rate che saranno versate singolarmente e in parti uguali ai tre beneficiari. La prima «cambiale» di circa 224mila euro è già scaduta il 30 settembre scorso; la seconda e terza trance del debito saranno invece saldate il 30 aprile 2021 e il 30 marzo 2022. Una scelta obbligata per l’ente che altrimenti non avrebbe potuto reperire una somma così importante per una unica soluzione. Motivo per cui è stato proposto il dilazionamento di tre anni ai creditori che hanno accettato.

All’avvocato che ha curato gli interessi degli ex proprietari dei suoli, andranno invece 25mila euro compresi di compensi professionale e tasse.