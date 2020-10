​L’ex dirigente Dinoi rivuole il suo posto e si rivolge al giudice

L’ex dirigente Enzo Dinoi, estromesso dall’incarico di dirigente, torna alla carica e tenta di riconquistare il posto apicale ricorrendo al tribunale del lavoro. Dinoi che è comandante del corpo di polizia municipale, si è affidato agli avvocati Cataldo Balducci del foro di Bari e Luisa Serrano del foro di Lecce per chiedere al giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto la revoca degli atti adottati dal Comune e la restituzione del ruolo dirigenziale coperto per diversi anni. I suoi legali chiedono che il loro assistito sia «inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del Contratto collettivo nell'ambito dell'organico del Comune di Manduria con ogni conseguenza di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa». Un vero braccio di ferro insomma con l’amministrazione straordinaria che terminerà le sue funzioni il 6 ottobre prossimo quando Manduria avrà finalmente un sindaco eletto dal popolo a cui toccherà poi sbrogliare la matassa.



I commissari straordinari, dal loro punto di vista, hanno attribuito al super dirigente Dinoi una eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. Alla stessa conclusione erano arrivati diversi pareri legali commissionati da precedenti sindaci ed anche dai revisori dei conti che lo avevano definito “dirigente atipico”. Anomalie su cui ha sollevato sospetti anche nei giudici della Corte dei Conti che hanno aperto un inchiesta chiedendo conto degli ultimi cinque anni di presunta dirigenza atipica. I commissari scrivono così sull’argomento: «Il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo, con l’impossibilità di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, per effetto dei vari vincoli normativi e della carenza di risorse di bilancio, ha imposto accorpamenti di funzioni eterogenee per competenze e contenuti, in contrasto con la disciplina a tutela della divisione dei ruoli e delle competenze, determinando potenziali profili di incompatibilità tra le varie attribuzioni del medesimo dirigente». Dinoi, appunto, che per anni ha controllato Affari generali, personale, Finanze, Cultura – Turismo e Spettacolo, vice segretario comunale, e Polizia Locale e che ora spera di riconquistare l’ambito e ben remunerato posto di dirigente confidando in una sentenza a suo favore del giudice del lavoro.

In questa causa il Comune di Manduria sarà rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini del foro di Taranto.

Nazareno Dinoi