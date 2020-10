Celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia, il programma a Manduria

Con un programma ridimensionato rispetto agli anni passati a causa delle restrizioni della pandemia, i frati Minori, le sorelle Clarisse e l’ordine Francescano Secolare di Manduria si preparano a celebrare con fede e speranza questo momento che vede in Francesco d'Assisi un faro di luce e di speranza per la città Messapica e per l'Italia intera.



Nel rispetto delle norme di sicurezza per prevenire l'eventuale contagio da Covid-19, oggi 1 ottobre inizierà il triduo di preparazione secondo il seguente programma:

1-2-3 ottobre 2020

Ore 18,15 Corona Francescana e preghiera al Santo

ore 19,00 Santa Messa

3 ottobre dopo la Santa Messa si ricorderà il transito del Serafico Padre San Francesco

4 ottobre Festa del Santo - Santissime Messe ore 10,30 - 19,00

Ore 12,00 Supplica alla Regina del SS. Rosario