​«Così proprio non va», questa volta è la Igeco a lamentarsi

«Così proprio non va». Questa volta è la Igeco che si lamenta per la presenza di rifiuti abbandonati nelle marine manduriane. «Vi abbiamo documentato la raccolta dei rifiuti di stamattina ed ecco come si presentano gli stessi punti questo pomeriggio: stracolmi di altri rifiuti», scrivono sulla pagina aziendale Facebook i responsabili dell’azienda leccese che si occupa della raccolta e conferimento della spazzatura su tutto il territorio del comune di Manduria.

La Igeco documenta con foto che i soliti cumuli di fiuti imbustati lungo la litoranea e nelle strade principali interne della località balneare, «il tutto in spregio alla diligenza dei tanti utenti – scrive - che, correttamente, si stanno attenendo alle nuove disposizioni del Comune di Manduria, impegnandosi a fare bene la raccolta differenziata e ad esporre i rifiuti come da calendario». Noi continueremo a pulire oltre che ad effettuare la raccolta differenziata – conclude la nota - ma così facendo aumenteranno i costi a carico di tutti i cittadini in ragione delle maggiori quantità di rifiuto indifferenziato che sarà smaltito in discarica».