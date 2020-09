La dottoressa delle marine sbatte la porta delusa e indignata

Spenti i riflettori delle inaugurazioni facili, sotto cui si sono illuminati esponenti politici, candidati e rappresentanti di comitati vari, lo stato delle cose presenta una nuova realtà: il medico curante delle famiglie che vivono nelle marine manduriane, abbandonato a sé stesso, lascia suo malgrado il campo e torna a Manduria. Lo scrive con rammarico la dottoressa Alessandra Cimino in un breve e risentito post pubblicato su Facebook dove spiega la sua sofferta decisione. «Con dispiacere devo comunicare che la sede dove era stata prevista la mia attività ambulatoriale, si è rivelata non idonea al mio servizio … detto questo rinuncerò all’incarico presso tale immobile di San Pietro e mi trasferirò stabilmente presso il mio ambulatorio di via Luigi Farini a Manduria».



Evidentemente insoddisfatta da tempo per come erano malmessi i locali del comune (spazi angusti e carenti di servizi adeguati), la dottoressa si lamentava già per la condivisione della sede con la guardia turistica. «A partire da giugno – spiega - il mio ambulatorio era ovviamente preso di mira da fruitori della guardia medica turistica che a ragione si recavano lì cercando il medico di guardia (che non ero io, e che non era presente; ma di cui ci si aspettava ovviamente che io facessi le veci a tutti gli effetti) spesso pretenziosi e verbalmente violenti». Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recente sfratto disposto dal comune che ha utilizzato i locali per le operazioni di voto del 20 e 21 settembre. «Il comune mi ha chiesto le chiavi – si lamenta la professionista -, facendo sgomberare completamente il mio ambulatorio con preavviso di poche ore e tuttora sono ancora bloccata in questa situazione, presumo fino al ballottaggio, senza che nessuno abbia avuto cura di comunicarmi nulla. La cosa più grave – aggiunge - è che questa situazione che ho vissuto e sto vivendo venga data come scontata».

La dottoressa che con spirito di sacrificio aveva deciso di dar vita all’ambulatorio nelle marine per chi vive sulla costa anche d’inverno, nonostante i suoi assistiti che risiedono lì siano solo un centinaio, mentre sono molti di più quelli che abitano in città, è costretta quindi dalle cose ad abbandonare tutto. Non senza dispiacere, però. «Il mio rammarico – dice - è per gli assistiti residenti in marina a cui prima avevo potuto offrire il mio servizio e che ora devono sapere che io vada via». La rabbia della giovane dottoressa è tanta. «Non può essere negata la dignità ad un medico – si sfoga ancora - che vuol semplicemente svolgere il suo lavoro senza troppe pretese ma comunque serenamente e in condizioni ragionevolmente idonee; e quando manca un minimo riconoscimento e di rispetto e vengono date per scontate situazioni paradossali, non va per niente bene e non è accettabile; ciò che mi ha reso tutto difficile è stato quel sottofondo di noncuranza che non posso più far finta di non percepire. E mi dispiace dirlo. Spero che per il futuro la questione della presenza di un medico di famiglia a San Pietro in Bevagna – conclude la dottoressa Cimino - possa essere presa più seriamente di come sia stato, mio malgrado, questa volta».

Nazareno Dinoi