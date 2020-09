​Depuratore a Specchiarica: “la legge non permette soluzioni diverse allo scarico in mare”

«Inutile girarci intorno, la normativa non permette soluzioni diverse dallo scarico in mare». Con queste parole, risuonate ieri nella conferenza di servizi sul depuratore consortile di Manduria e Sava, potrebbero cadere le ultime speranze degli avetranesi che credono ancora in un progetto alternativo allo scarico in mare dei reflui depurati. Per l’amministrazione avetranese, collegata in videoconferenza, erano presenti l’architetto Egidio Caputo e l’assessore Antonio Baldari. È stato quest’ultimo il primo a reagire alzandosi in piedi e ricordando gli impegni presi precedentemente dal governo regionale nella persona del presidente Michele Emiliano. «I tecnici presenti sono stati molto chiari in proposito: "i politici dicono quello che vogliono ma la realtà è un’altra", ci hanno detto, ricordando a tutti l’ultima direttiva del Ministero dell’Ambiente che ha bocciato la richiesta di deroga allo scarico al suolo chiesto dalla Regione Puglia». Così lo racconta l’assessore Baldari che ha tentato una reazione ricordando ai presenti l’alternativa avanzata dal comune di Avetrana che mette a disposizione il proprio piccolo depuratore per lo scarico emergenziale dei reflui che possono essere utilizzati in agricoltura. «L’impressione che abbiamo avuto – fa sapere l’esponente della giunta avetranese – è che il piano dell'Acquedotto pugliese e degli uffici regionali sia quello di ultimare quanto prima i lavori del depuratore che stanno costruendo a Specchiarica, località Urmo Belsito e di partire subito con lo scarico del troppo pieno nel bacino di Torre Colimena; nel frattempo – dice l’assessore – faranno finta di scavare per le trincee drenanti pur di far partire l'impianto».



Per questo il rappresentante dell’amministrazione avetranese ha insistito sulla loro proposta alternativa già sottoposta in sede di osservazioni al Dipartimento di mobilità, opere pubbliche, ecologia della Regione Puglia. Il progetto predisposto dai tecnici di fiducia del comune di Avetrana, prevede un bypass dello scarico di emergenza previsto nel bacino di Colimena che devierebbe i reflui nel depuratore comunale distante pochi chilometri dalla zona Urmo. Lì i liquami del troppo pieno sarebbero ulteriormente depurati e dispersi in parte nelle già esistenti trincee drenanti e in parte raccolti in grandi vasche situate sulla via per Nardò destinati all’impiego in agricoltura.

«Abbiamo insistito pregando i tecnici presenti a valutare e studiare la proposta che per noi rappresenta un sacrificio pur di salvare il bacino e il mare di Torre Colimena», ha detto l’assessore Baldari che alla fine è riuscito ad ottenere un rinvio della conferenza spostata al prossimo 23 ottobre.

In quella sede si saprà il futuro dello scarico contro cui si battono solo gli avetranesi e qualche solitario politico e ambientalista di Manduria. «Non ci arrenderemo facilmente e questa volta lasceremo stare le proteste sui tavoli locali e andremo direttamente a Bari a battere in pugni nelle stanze del governo Emiliano che sinora ha dimostrato solo di prendere impegni non mantenuti». L’ultima promessa del governatore l’ha pronunciata qualche giorno prima del voto del 20 e 21 settembre quando, davanti al pubblico di un comizio elettorale tenuto a Nardò (città che ha lo stesso problema di depurazione con scarico a mare), ha detto che avrebbe proposto ricorso contro il Ministero dell’Ambiente riproponendo il «no scarico a mare».

Nazareno Dinoi