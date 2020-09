​“Management digitale per la costruzione di sistemi territoriali del vino e del cibo sostenibili”

Il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria ospiterà la scuola di alta formazione terziaria in grado di formare esperti che sappiano progettare, promuovere e commercializzare un’offerta turistica integrata e di sistema in ambito di wine and food tourism.



Lunedì prossimo su questo si terrà una conferenza stampa illustrativa nella sede del consorzio a Uggiano Montefusco.