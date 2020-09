Ordinanza del commissario: le scuole riapriranno lunedì prossimo

Taranto Morte violenta in casa, arrestato badante

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taranto sono intervenuti unitamente ai colleghi del Reparto Operativo in un’abitazione sita in Via Oberdan 117, ove personale del 118, allertato da un cittadino, aveva rinvenuto, sul letto, il cadavere di un 63enne, con