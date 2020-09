​“Non ritirate la spazzatura? Ve la portiamo noi”. Schiaffo morale di un gruppo di turisti

Una famiglia di turisti torinesi in vacanze a San Pietro in Bevagna, hanno dato ieri una lezione di civismo che merita di essere raccontata. Infastiditi dal mancato e ripetuto ritiro della spazzatura dalla loro abitazione presa in affitto nella località balneare manduriana, i torinesi hanno raccolto tutto il rifiuto in due grosse buste portandole personalmente nella sede manduriana della Igeco. Gli addetti della società che gestisce il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio comunale, ha ritirato il rifiuto senza battere ciglio. Alle lamentele dei turisti che denunciavano garbatamente il disservizio, il personale della Igeco non ha saputo replicare giustificando solo il mancato funzionamento del numero verde che, hanno detto, deve essere migliorato.