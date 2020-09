Il “regalo” al Gal incuriosisce solo Breccia e i lettori de La Voce

La notizia resa pubblica ieri dal nostro giornale relativa alla decisione della commissione straordinaria di non far pagare più al Gal il canone per l’occupazione della splendida sede ospitata nell’ex convento delle Servite a Manduria, ha lasciato come sempre indifferenti i politici notoriamente cauti nell’inimicarsi personaggi e uffici di potere, soprattutto in campagna elettorale.

Unica eccezione il candidato civico, Mimmo Breccia che ieri, dal palco di Uggiano Montefusco, ha ripreso la notizia chiedendosi come sia stato possibile che una società consortile a responsabilità limitata composta da banche, aziende e imprese e da comuni, sia stata classificata come una onlus così da giustificare il canone zero della prestigiosa sede per la quale prima pagava 800 euro al mese. «Una onlus strana – ha detto il leader del movimento Manduria Noscia -, che ogni tanto gestisce milioni di euro di danaro pubblico che poi stanzia sempre in un’unica direzione».



La stranezza non è passata inosservata neanche ad un nostro lettore che così ha commentato la notizia. «I commissari sono generosi cu la tasca degli altri», afferma Domenico Della Valle. «Con il bilancio comunale nelle condizioni reali in cui si trova – prosegue - e tutte le emergenze sociali, avrebbero dovuto aumentare i canoni di locazione. Il Gal – continua Della Valle - dovrebbe rifiutare il "regalo". Sembra che la maggior parte dei manduriani debba subire passivamente, con arroganza, gli ultimi giorni di commissariamento. Spero – conclude - che dopo l'insediamento, la prossima amministrazione qualunque essa sia rimedi senza far finta di ignorare o dimenticare.