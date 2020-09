​I commissari regalano al Gal l’ex monastero della Servite: "è no profit"

Il Gal Terre del Primitivo non pagherà più il canone d’affitto al Comune di Manduria per l’occupazione del piano terra dell’ex monastero delle Servite. L’ente consortile a cui fanno parte diversi comuni e aziende e che movimenta ogni anni diversi milioni di euro di fondi regionali e comunitari, ha chiesto e ottenuto dal comune lo sconto del 100% sul canone (già irrisorio, vista l’importanza, l’ampiezza e il prestigio del palazzo storico occupato), che era di 800 euro al mese. Più o meno quanto il costo di un modesto locale commerciale di 30 metri quadrati in centro.



La discutibile decisione è stata assunta con una delibera pubblicata il 31 luglio scorso dai commissari straordinari che si sono assunto poteri di Consiglio comunale.

L’atto è stato giustificato con un comma del regolamento comunale che norma le procedure per la concessione in uso o alla locazione di immobili di proprietà comunale a favore di Associazioni o Enti, senza scopo di lucro.

Per il Gal i commissari hanno applicato il massimo della riduzione del canone (100%, comodato gratuito) prevista «per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza; soggetti convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale; per i soggetti che portano avanti progetti di particolare rilevanza in altri settori di intervento dell’ente (ambientale, culturale, sportivo, etc.)».

Si è così stabilito che «il Gal è una società consortile senza scopo di lucro, che ha per obiettivi, fra gli altri, la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, la tutela e miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita, il potenziamento dei servizi alle famiglie e alle imprese, rientranti fra quelle per cui è ammessa la riduzione del canone nella misura del 100% (comodato gratuito)».

Lo stesso trattamento l’ha avuto l’associazione turistica Proloco con la sede di via Pietro Maggi gratis e ristrutturata con un finanziamento (del Gal e del Comune per la progettazione), di 110 mila euro.