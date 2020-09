Covid, parla il positivo: “io già negativo da tempo e i miei parenti non sono stati mai contagiati”

Il manduriano rientrato da un Paese arabo e positivo al Covid, si è negativizzato ed ha potuto lasciare la quarantena dopo due tamponi negativi consecutivi. A dichiararlo è lo stesso interessato che chiarisce anche come nessuno dei suoi familiari sia stato mai contagiato dal virus. I tre contagiati manduriani di cui abbiamo dato notizia ieri, così come specificato nell’articolo, si riferiscono ad un periodo risalente alla scorsa settimana (magari anche di più, non avendo dati aggiornati come già questo specificato nello stesso scritto), quindi, quando il positivo rientrato dall’Oman, che ci scrive, era evidentemente ancora positivo. Apprendiamo inoltre, sempre dallo stesso interessato, che gli altri due positivi (tali sempre ad un periodo antecedente la diffusione della notizia), non riguardano nessuno dei suoi parenti che si sarebbero tenuti sempre a distanza da lui proprio per evitare contagi, ma altri.

«I miei familiari durante l'isolamento – scrive - mi lasciavano i viveri a 50 metri di distanza. L'unica persona con cui avevo avuto un contatto, seppur con mascherine e distanziamento – aggiunge -, era un autista di Taranto che mi aveva portato dall'aeroporto alla campagna: è stato messo in isolamento dalla Asl e rimesso in circolazione dopo due tamponi consecutivi negativi. Anche il sottoscritto è ritornato a casa dopo due tamponi negativi consecutivi come da procedura del Ministero della Sanità».

Poi un appunto sugli assembramenti e le mancate cautele di tanti manduriani. «Se a Manduria c'è diffusione di Covid – afferma - è solo grazie al comportamento scellerato dei manduriani che non perdono occasione per assembrarsi, andate a rivedere le immagini del comizio di Salvini, andate a farvi un giro il sabato sera a Campomarino».