​La curiosa colomba bianca nella cantina del Primitivo e le suggestioni sull'amico scomparso

Sta appassionando la curiosa storia della colomba bianca che da tre giorni si presenta nelle cantine Perrucci (Felline, Spazio Primitivo) e assiste alle lavorazioni del Primitivo di Manduria incurante delle persone e di tutto. «Nel pieno "fermento" della nostra cantina, tra uve in scarico, presse e pigiatrice in funzione, rimontaggi all'aria e operai che corrono da una parte all'altra, una colomba bianca è venuta a posarsi stamattina sul bordo di un silos. Che abbia portato finalmente un po' di pace?», scriveva il titolare Gregory Perrucci annunciando su Facebook la gradita vista.



La presenza costante del volatile, sicuramente insolita e per certi versi misteriosa, sta alimentando suggestive e emozionanti interpretazioni: «E se si trattasse del nostro Cosimo Spina, il grande enologo e amico che è mancato prematuramente tre mesi fa?», hanno cominciato a chiedersi le maestranze della cantina.

«Un suggerimento che mi aveva profondamente colpito – ammette Perrucci - ma che avevo poi lasciato in custodia al personalissimo ambito della percezione dell'aldilà, la fede, il senso della vita oltre la vita stessa».

Fatto è che la colomba continua ogni giorno a presentarsi durante le operazioni di vinificazione e senza alcuna paura ad aggirarsi tra vasche, tubi e persone. «Mi è tornato in mente Cosimo – scrive ancora l’imprenditore Perrucci dopo il terzo giorno in cui la misteriosa colomba bianca sovrintende ai lavori -, la sua dedizione al lavoro ma anche la sua disponibilità alla leggerezza, allo scherzo, talvolta stridenti con l'intolleranza davanti ad imprescindibili suoi principi di lealtà e correttezza. Mi sono improvvisamente ricordato di un periodo particolarmente spensierato della sua vita in cui lo divertiva e ci divertiva il continuo declinare un verbo dialettale dai molteplici significati: "spalummari", da palombo, palummu in dialetto, ossia colombo. Allora forse tutto torna, "spalummamu" ancora assieme quest'annata Cosimo!».