"Le ricette segrete di Tamy", la food influencer nata dal lockdown

Si chiama "Le ricette segrete di Tamy" ed è la pagina di cucina che la manduriana, Tamara Mitrangolo, ha aperto su Facebook nel periodo del lookdown per condividere con chi ne aveva piacere, gustose pietanze.

Tamara non è una professionista ma è un'amante della cucina, appassionata delle semplici e gustose ricette tramandate dalle nonne così, soprattutto in quarantena, si è data alla "pazza gioia" sui fornelli.

Ha pensato quindi di non tenere più solo per lei i segreti delle sue ricette rivisitate, ma di condividerle. Prepara i più svariati piatti, da quelli del posto a quelli meno radicati a Manduria. Attraverso le sue ricette si gusta la qualità e la tradizione della cucina italiana, la genuinità dei suoi prodotti e i benefici della cucina mediterranea.

La sua pagina, ovviamente no profit, in pochissimo tempo conta oltre 1000 adesioni e almeno il doppio delle visualizzazioni. I video di Tamara hanno qualcosa di magico, girati esclusivamente in ambienti familiari. Ai suoi ciak, le si illuminano gli occhi, il suo tono di voce è dolce e delicato, la sua emozione si tocca con mano, sarà per tutte queste ragioni che ha fatto successo e sicuramente ancora ne farà.